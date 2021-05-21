“Я была не готова”. Экс-солистка “НеАнгелов” Вика рассказала, как узнала о распаде группы

“Хочу подчеркнуть, что это решение принял Юра – чтобы никто не думал, что кто-то из нас решил выделиться, доказать свое превосходство. Это все неправда. Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. В тот день, когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил перед фактом. Ни я, ни Слава не были готовы. У нас с ней был культурный шок, мы потом много раз созванивались, потому что были очень поражены этим неожиданным решением. Мы готовили песни”, – заявила певица.

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. В

В апреле Никитин рассказывал, что Каминская собрала свою команду еще до прекращения деятельности коллектива. Комментируя сольную карьеру Вики, Никитин тогда предположил, что она больше занята личной жизнью. Вика презентовала сольную песню “Мы не ангелы” 21 мая.

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