CNN – израильтяне уверены, что перемирие с ХАМАС не продлится долго

Объявленное совсем недавно перемирие между Израилем и ХАМАС пока сохраняется, передаёт CNN. Израильтяне, как отмечает канал, рады прекращению огня, однако не верят в то, что оно продлится долго.

Сейчас в Израиле, в секторе Газа 7:32 утра, и пока перемирие там сохраняется. Оно наступило после 11 дней постоянных артобстрелов, авиаударов и ракетных обстрелов. Но долго ли продержится перемирие?

Новость о прекращении огня в секторе Газа, где, по данным официальных лиц ХАМАС, были убиты более 230 человек, была встеречена ликованием. Израиль сообщил о 12 погибших. Некоторые израильтяне заявляют, что они рады прекращению боевых действий, однако они скептически настроены относительно того, продержится ли эта ситуация.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: По-моему, перемирие полезно из гуманитарных соображений, чтобы мирные граждане с обеих сторон могли расслабиться. Но я скептически настроен насчёт того, что оно будет держаться в течение некоторого времени. Не думаю, что Израилю удалось добиться особых успехов. Ведь нет никаких договорённостей относительно будущего. Однако, по-моему, хорошо сделать перерыв.

МУЖЧИНА: Походит на сладость с горчинкой. Хорошо, что конфликт завершится, но, к сожалению, у меня нет ощущения того, что следующая эскалация произойдёт нескоро, если, конечно, не случится ничего значительного.

ДЕВУШКА: По-моему, это перемирие не продлится и восьми часов. И они опять начнут выпускать по нам ракеты, будут пытаться убить наших людей.

Ракетные удары и авиаудары продолжались вплоть до крайнего срока — двух часов утра. Израиль заявляет, что будет соблюдать перемирие, пока ХАМАС поступает таким же образом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 мая 2021 года.