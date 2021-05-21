Скандалы: Стрелять в «Москва-Сити» себе дороже

Прокуратура запросила сроки для зачинщиков вооруженного конфликта уроженцев Дагестана Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова

В Пресненском суде Москвы прокуратура запросила сроки для уроженцев Дагестана Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Присяжные признали их виновными в развязывании конфликта в башне ОКО в «Москва-Сити», завершившегося перестрелкой, в ходе которой погиб один человек и были ранены еще пятеро. Господина Исмаилова обвинение попросило приговорить к 19 с половиной годам колонии строгого режима, а его подельника — к 18 с половиной. Защита, напротив, попросила судью оправдать обвиняемых.

На последнем заседании Пресненского райсуда, где завершается процесс по делу о перестрелке в башне ОКО осенью 2017 года, проходило так называемое обсуждение юридических последствий вердикта присяжных. Те, напомним, признали виновными и не заслуживающими снисхождения обоих обвиняемых — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, которые на момент совершения преступления являлись охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева.

Началось заседание весьма неожиданно: выступавшие потерпевшими по делу спецназовцы Росгвардии Дмитрий Иванчев и Дмитрий Якобсон заявили об отводе своих же гражданских исков на общую сумму 24 млн руб., предъявленных к подсудимым.

Раненные в перестрелке силовики пояснили суду, что не хотят перекладывать ответственность за действия подсудимых на их семьи.

После этого представитель гособвинения запросила сроки для подсудимых, которых присяжные на днях признали виновными в покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 30 и ст. 105, а также ст. 222 УК РФ). Магомеда Исмаилова прокурор попросила приговорить к 19 с половиной годам колонии строгого режима, а Эльдара Хамидова — к 18 с половиной.

Адвокаты подсудимых заявили, что считают вину своих клиентов недоказанной, и попросили суд оправдать последних.

Напомним, что законодательство допускает такое решение судьи, несмотря на вердикт. Как рассказывал ранее “Ъ”, на всем протяжении процесса оба подсудимых заверяли, что незнакомы друг с другом, в перестрелке не участвовали, а в башне ОКО оказались случайно. Выдвинутые против них обвинения они и их адвокаты называли абсурдными.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, конфликт в «Москва-Сити» произошел 17 ноября 2017 года, когда в ресторане башни ОКО свой юбилей справлял авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов (Павлик). Подсудимые Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, а также их подчиненные по бойцовскому клубу «Скорпион» вступили в конфликт с охранявшими юбиляра чоповцами. А затем и пришедшими успокоить ссорящихся сотрудниками Росгвардии. Как говорится в деле, первыми стрельбу начали дагестанцы. Причем они пытались даже добивать раненых, которых унесли с улицы в башню. В итоге один сотрудник ЧОПа погиб, еще пять человек получили серьезные ранения.

Приговор назначен на 28 мая.

Владислав Трифонов