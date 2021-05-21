Российский шпионский корабль следит за авианосцем HMS Queen Elizabeth

UK Defence Journal

By George Allison – May 18, 2021

Image provided by John Clark.

Корабль российского ВМФ “Юрий Иванов” был сфотографирован пристально наблюдающим за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth и его АУГ у шотландского побережья.

Джон Кларк, которого можно найти в Твиттере по адресу @ jrclarkbf800, сфотографировал российский корабль, его твит показан ниже. Спасибо Джону за разрешение воспроизвести эти снимки.

john Clark

@jrclarkbf800

Российский военный корабль на границе глубоких вод внимательно следит за боевыми кораблями @RoyalNavy (ВМС Великобритании), которые находятся в этом районе

10:59 AM · May 12, 2021

Рядом с разведывательным кораблем сфотографированы HMS Queen Elizabeth и HMS Defender.

Capt(N)

@Capt_Navy

Разведывательный корабль Северного флота #Russian #Navy RFS Yuriy Ivanov тенью следует за АУГ @RoyalNavy в Северной Атлантике во время учений #StrikeWarrior в мае 2021. Photo credit h/t @jrclarkbf800

5:54 AM · May 18, 2021

Класс “Юрия Иванова” – разведывательный корабль.

Разведка сигналов – это сбор разведывательных данных путем перехвата сигналов, будь то радиосвязь между людьми или электронных сигналов, которые напрямую не используются в общении. По сути, российский корабль собирает информацию о сигналах, исходящих от группы.

Как сообщает Armstrade.org, корабль был спроектирован ЦКБ «Айсберг».

«Водоизмещение корабля составляет более 4000 тонн, дальность плавания – не менее 8000 миль (13000 км), а его вооружение состоит из легких зенитных средств. Корабль по своим тактико-техническим характеристикам и возможностям значительно превосходит аналогичные суда предыдущих поколений в основном за счет универсальности и высокого уровня автоматизации и системной интеграции. Первое судно «Юрий Иванов» было заложено в 2004 году и спущено на воду 30 сентября 2013 года. Второе судно «Иван Хурс» спущено на воду 16 мая 2017 года ».

Что делает ударная авианосная группа?

Авианосец HMS Queen Elizabeth и его ударная группа, вместе с союзными странами в настоящее время проводят масштабные учений Strike Warrior вблизи шотландских островов.

HMS Queen Elizabeth в море с британскими и американскими самолетами.

Королевский флот сообщает, что в учениях “Exercise Strike Warrior” участвуют более 20 боевых кораблей, три подводных лодки и 150 самолетов из 11 стран, и это последнее испытание для АУГ перед ее первым оперативным развертыванием в Средиземном море, Индийском океане и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В ходе учений, которые продлятся две недели, АУГ будет имитировать боевые действия против боевых кораблей Постоянной морской группы 1 НАТО в водах у северо-запада Шотландии, чтобы доказать, что она способна проводить операции высокой интенсивности против самых серьёзных противников. Кульминацией Strike Warrior станет сертификация авианосной ударной группы, готовой к развертыванию, после чего оперативное командование перейдет от командующего флотом Королевского флота вице-адмирала Джерри Кида к начальнику объединенных операций вице-адмиралу сэру Бену Ки».