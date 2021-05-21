 

Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине

21.05.2021, 16:52, Разное
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Глава российского МИД напомнил, что именно коллективный Запад поддержал государственный переворот на Украине в начале 2014 года несмотря на то, что буквально за сутки до этого он подписал гарантии, достигнутые между бывшим президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции.

В эфире ютуб-шоу “Соловьев Live” Лавров отметил, что противники власти наплевали на подписи Европейского союза и захватили правительственные здания. По словам главы ведомства, жители Донбасса отказались признать итоги госпереворота и в ответ были названы террористами.

Министр подчеркнул, что мирные граждане не хотели ни на кого нападать, но вместо того, чтобы оставить их в покое, новые киевские власти начали военную операцию. С этого момента Запад начал вводить санкции против России, так как сам он “почувствовал себя беспомощным и слабым”, добавил Лавров.

Глава ведомства считает, что снять напряжение на мировой арене поможет открытый диалог. Сергей Лавров заверил, что Москва готова сесть за стол переговоров. “Человечество должно быть едино, но единство должно быть в многообразии”, – цитирует его “Царьград”.

Ранее “Дни.ру” написали, что Сергей Лавров удивился поведению американских журналистов на его встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Вопреки обыкновению представители СМИ не стали выкрикивать вопросы и перебивать спикеров.



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