СК проверяет на реабилитацию нацизма новосибирского краеведа

который раскритиковал празднование Дня Победы.

В Новосибирской области Следственный комитет начал проверку в отношении местного краеведа Андрея Позднякова по статье о реабилитации нацизма из-за его текста о праздновании Дня Победы в России. Об этом сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на самого Позднякова.

«Вызвали в СК. Вызывали по статье на НГС. Проверяют по статье об оправдании нацизма, дискредитации памятных дат (ст. 354.1 УК РФ). Следующий визит назначен на среду, 26 мая» — рассказал «Тайге.инфо» Поздняков.

Текст Позднякова «Российское "Можем повторить" — это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу» вышел на новосибирском портале НГС 7 мая.

«Я не хочу оскорбить ничью память, но каждый раз у меня возникает много вопросов к празднованию 9 Мая», — пишет в колонке Поздняков. Он также рассуждает, что «cтрану надо лечить от псевдопатриотического бреда», подчеркивая при этом, что «нужно чтить память ветеранов». Автор сообщает, что запрещает воспитателям переодевать своего ребенка «в какие-то гимнастерки и играть в войну», так как, по его мнению, «солдатами не рождаются — солдатами умирают».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за публичное «оскорбление» ветеранов и за реабилитацию нацизма. Согласно изменениям, внесенным в ст. 354 УК, максимальное наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.

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