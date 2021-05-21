Мониторинг подземных вод с помощью сейсмических инструментов

Вода в высокогорных районах многолика. Замерзший в земле, он похож на цементный фундамент, который удерживает склоны устойчивыми. Ледяной лед и снег снабжают реки и, таким образом, предгорья водой для питья и сельского хозяйства в период таяния снегов. С другой стороны, сильные ливни с внезапными наводнениями и оползнями представляют опасность для жизни людей в долинах. Таким образом, недра с их способностью накапливать воду играют жизненно важную роль в горных регионах.

Но как определить, насколько пуст или полон почвенный резервуар в труднодоступных местах? Исследователи из Немецкого исследовательского центра наук о Земле (GFZ) вместе с коллегами из Непала продемонстрировали элегантный метод отслеживания динамики грунтовых вод в высокогорье: они используют сейсмические волны, такие как те, которые генерируются колебаниями грунта, которые они регистрируют с высокой точностью. чувствительные инструменты. Подобно медицинскому ультразвуку, они используют тот факт, что волны по-разному распространяются в разных подземных условиях. Исследователи во главе с Люком Иллиеном, Кристофом Сенс-Шёнфельдером и Кристофом Андерманом из GFZ сообщают об этом в журнале. AGU Advances.

Сейсмические волны, известные по землетрясениям. После разрыва в недрах они быстро распространяются и высвобождают разрушительные силы. Однако бывают и гораздо более мелкие волны, вызванные, например, грузовиками, трамваями или — в горах — падающими камнями. Земля действительно все время вибрирует. В геонауках это называется «сейсмический шум». То, что необходимо кропотливо извлекать из данных измерений сейсмометров при обнаружении землетрясений, оказывается ценным источником информации при изучении недр. Это связано с тем, что сейсмические волны распространяются в водонасыщенной зоне иначе, чем в ненасыщенной зоне, также называемой вадозной зоной.

Люк Иллиен, аспирант GFZ, и его коллеги использовали две непальские сейсмические станции на высоте 1200 и 2300 метров над уровнем моря. Люк Иллиен говорит: «Непальские Гималаи обеспечивают жизненно важные водные ресурсы для значительной части населения Южной Азии. Большая часть этой воды стекает через горные подземные водоемы, которые мы не можем обозначить». Район исследования включал водосбор небольшого притока Боте-Коши, пограничной реки между Китаем и Непалом. Используя несколько метеостанций и уровнемеров, команда собирала данные, иногда каждую минуту, за три сезона дождей. Исходя из этого, они создали модель грунтовых вод, которую они могли сравнить с сейсмическими записями. Результат: сток в Боте-Коши поступает в основном из глубокого водоносного горизонта. В засушливый сезон по долине стекает мало воды. В сезон дождей уровни повышаются, но можно выделить две отдельные фазы. Сначала идет дождь без увеличения расхода, но позже становится очевидной четкая корреляция между количеством осадков и уровнем реки. Кристофф Андерманн, соавтор исследования, объясняет: «Первые ливни первоначально пополняют резервуары в почве у поверхности. Когда почва насыщается водой, глубокий резервуар подземных вод, который напрямую связан с реками, заполняется. Затем увеличение грунтовых вод немедленно отражается на повышении уровня воды в реке «.

Сравнение с данными сейсмометров показало, что насыщенность зоны аэрации хорошо определяется по сейсмическому шуму. «Только объединив гидрологические наблюдения с сейсмическими измерениями, мы сможем проанализировать функцию водяной зоны как связующего звена между осадками и резервуаром подземных вод», — говорит Кристоф Сенс-Шёнфельдер. Первый автор Люк Иллиен: «Понимание того, как водохранилище наполняется и опорожняется, имеет решающее значение для оценки его устойчивости. Исходя из этого, мы можем не только делать прогнозы стока, но и предупреждать о повышенном риске оползней и внезапных наводнений». Например, если почва уже пропитана водой, осадки будут стекать более поверхностно и могут уносить склоны. Изменение климата усугубляет ситуацию, способствуя изменению крупномасштабных погодных условий и дестабилизируя горную среду. Научный директор GFZ Нильс Ховиус, который участвовал в исследовании, говорит: «Наша работа в Непале и ее результаты показывают, насколько важно отслеживать многочисленные влияющие факторы. К ним относятся запасы грунтовых вод, изменения в землепользовании, земной покров и режимы осадков. и предвидение таких изменений поможет нам лучше предсказать будущее пресноводных ресурсов и горных ландшафтов, особенно в условиях продолжающегося таяния ледников «.