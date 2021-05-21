Новое исследование может революционизировать лечение катаракты

Ведущие мировые офтальмологи совершили прорыв, который потенциально может изменить способ лечения катаракты — и лекарственная терапия может заменить хирургическое вмешательство.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, которое развивается со временем и влияет на качество зрения. Это вызвано накоплением белка в хрусталике, который снижает передачу света на сетчатку. Предыдущее исследование, проведенное ARU, показало, что на катаракту приходится почти половина случаев слепоты в мире.

Существенно развитая катаракта в настоящее время может быть вылечена только хирургической процедурой по удалению мутного хрусталика и установке искусственного заменителя.

Группа международных ученых во главе с профессором Барбарой Пиршенек из Университета Англии Раскин (ARU) опубликовала рецензируемое исследование, которое показывает, что сложная оптика хрусталика развивается намного раньше во время беременности, чем считалось возможным ранее. Они также обнаружили, как определенный белок (аквапорин), отвечающий за прохождение воды в хрусталике, нарушает оптическое развитие, что приводит к образованию катаракты.

Ученые потратили более десяти лет на проведение самых точных измерений оптики линзы на SPring-8, самом большом и мощном синхротроне в мире, в Японии.

Синхротрон — это ускоритель частиц, который производит мощное рентгеновское излучение, ускоряя электроны до скорости света. Рентгеновские лучи позволяют проводить измерения с высочайшей точностью оптических свойств глаза.

Команда проекта первой в мире измерила, как развивается оптика в хрусталике глаза. Их исследование было представлено ранее в этом месяце на ежегодном собрании Ассоциации исследований в области зрения и офтальмологии (ARVO).

Профессор Пиршёнек, заместитель декана (исследования и инновации) факультета здравоохранения, образования, медицины и социальной защиты и член Исследовательского центра медицинских технологий в ARU, сказал: «Катаракта — одна из основных причин потери зрения и слепоты во всем мире, тем не менее, для многих людей операция недоступна по разным причинам.

«Наши результаты указывают на роль белков аквапоринов и решающее значение этого для правильной работы хрусталика и четкости зрения для глаза.