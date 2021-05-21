Компания НР представила новый бренд игровых ПК Victus by

Хорошо известная на рынке электроники компания НР представила новый бренд Victus by, под которым будут выходить игровые компьютеры. Также во время презентации разработчик показал две модели игровых ноутбуков OMEN 16 и 17, в дополнение к которым будет выпущен монитор OMEN 25i.

Однако основное внимания все же было приковано к линейке компьютеров Victus by HP. В данном случае, речь идет о новом поколении устройств, поясняют специалисты. Разработчик сообщает, что они будут отличаться высоким качеством, хотя и предназначены эти компьютеры для массового клиента.

Представители НР поясняют, что сейчас на рынке большой спрос на разные игровые устройства. Ведь во время пандемии четверть пользователей стали тратить на игры минимум на три-четыре часа в неделю больше, чем в позапрошлом году.