 

Компания Realme представит смартфон с новым процессором Snapdragon 778G

21.05.2021, 16:26, Новости дня
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Производитель чипов Qualcomm сообщил о начале выпуска новых процессоров Snapdragon 778G, относящихся к среднему уровню. Эти устройства изготовлены по техпроцессу 6 нм, уточняет разработчик.

Также стало известно, что эта модель чипов будет использована в новом смартфоне Realme. Разработка гаджета проводилась совместно с Qualcomm, отмечают эксперты.

О технических характеристиках своего мобильного телефона Realme пока ничего не сообщает. А Qualcomm не скрывает, что процессоры получат по восемь ядер и максимальную тактовую частоту 2,4 ГГц. Графический ускоритель – Adreno 642L. Также в чипсете содержится модем для связи 5G, выпущенный под брендом Snapdragon. Обеспечена поддержка работы дисплея с частотой обновления кадров до 144 Гц.



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