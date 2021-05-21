 

Microsoft выпустила майские обновления для Windows 10

21.05.2021, 16:26, Новости дня
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В компании Microsoft огласили о начале распространения майских (2021 года) обновлений для операционной системы Windows 10. Update вышел под кодом 21H1.

Разработчик пообещал, что вскоре пакет придет на все устройства, для которых он предназначен. Однако, судя по описанию, никаких значимых новшеств в данном патче не будет.

Впрочем, пользователи получат возможность подключения сразу нескольких камер типа Windows Hello к одному устройству. Кроме того, в защите улучшена производительность Application Guard, а также внесены некоторые другие позитивные изменения. Помня о плачевном опыте майских обновлений прошлого года, эксперты выражают надежду, что на тот раз патч не принесет столько проблем.



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