Эксперт: Илону Маску было интересно выступить на марафоне «Новое знание»

Илон Маск проявил неподдельный интерес к марафону «Новое знание» и ответил почти на все вопросы, несмотря на то, что он занятой человек, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. По его мнению, это говорит об интересе основателя американских компаний SpaceX и Tesla к таким мероприятиям.

«Очевидно, что бизнесмен и изобретатель Илон Маск проявил неподдельный интерес к марафону «Новое знание». Ему было любопытно пообщаться с российской молодежью, что-то рассказать и что-то услышать. Он прямо весь светился», – отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт назвал прекрасной новостью озвученный Маском анонс официального появления в РФ фирмы Tesla – компании, одним из основателей которых был этот предприниматель. «Это знаковое выступление. Мне особенно понравилось, что Маск ответил почти на все вопросы, несмотря на то, что он занятой человек. Это значит, что ему самому было интересно», – заметил Мартынов.

«В нашем современном обществе высок спрос именно на просвещение. Формат общества «Знание», которое возобновили уже в новом ключе, как раз предоставляет возможность узнать много интересного. Это место, где собираются пытливые умы, и где главные качества – любопытство и умение мечтать», – указал собеседник.

«Идеи, заложенные еще в послевоенный период, когда формировалось общество «Знание», сегодня реставрируются и реанимируются. Здорово, что это вызывают интерес в том числе и у таких людей, как Илон Маск», – добавил политолог. Мартынов обратил внимание, что «на таких площадках, как марафон «Новое знание», уходят в сторону разные сиюминутные глупости, к примеру, политические противоречия между странами».

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном. Также он заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса. Помимо того, что Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, он заявил, что компания рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей.

О том, как прошел первый день марафона, подробно рассказала газета ВЗГЛЯД.