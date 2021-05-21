 

В СФ назвали привилегированным отношение ЕСПЧ к Навальному и ФБК

21.05.2021, 16:24, Новости дня
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Член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Елена Афанасьева назвала привилегированным отношение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к блогеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом).

 «Европейский союз вновь демонстрирует свои особые связи с Навальным и его организацией. 20 мая соратники Навального сообщили, что Европейский суд по правам человека дал приоритет делу о суде по признанию Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Как подчеркивают сами навальнисты, все процедуры по делу, которые могут занимать годы, прошли за месяц», – сообщила Афанасьева, передает ТАСС.

Сенатор считает, что привилегированное отношение к Навальному и его структурам в европейских институтах подтверждает, что Запад рассматривает эти политические группировки в качестве собственного актива. «Очевидно, что ускоренное рассмотрение кейса ФБК в ЕСПЧ инициировано Западом в надежде сохранить возможность использования структур Навального для попыток вмешательства в предстоящие выборы в Государственную думу», – добавила Афанасьева. Она подчеркнула, что политическое будущее РФ будет определять исключительно народ «без каких-либо подсказок извне».

Ранее Росфинмониторинг внес общественное движение «Штабы Навального» в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.



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