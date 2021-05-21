В Совфеде задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы

Россия может разработать дополнительные механизмы защиты от иностранного вмешательства в ее дела, в частности, выборы, так как получает сигналы о таких непрекращающихся попытках, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

Джабаров сообщил, что «Россия ведет системную работу по пресечению попыток Запада вмешаться в суверенные дела нашей страны, включая электоральные процессы», и «с учетом новых подробностей деятельности американского Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED; организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ – прим. ВЗГЛЯД) и подобных ему структур нельзя исключать возможность разработки дополнительных инструментов защиты от иностранного вмешательства», передает РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря разговору пранкеров с главой NED стремление США вмешаться во внутренние дела РФ получило новое неопровержимое доказательство.

«В СМИ получила распространение видеозапись, на которой глава американского NED Карл Гершман рассказывает о масштабной финансовой поддержке фондом отдельных политических групп по всей РФ и их стратегий на выборах в Госдуму. По словам Гершмана, соратники (блогера Алексея) Навального и схожие с ними группы «очень успешны в привлечении средств» со стороны США», – напомнил сенатор.

По его словам, деструктивная деятельность признанного нежелательным в РФ NED хорошо известна: через эту структуру США финансируют попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране с начала 90-х годов.

«Прозвучавшие из уст Гершмана признания подтверждают, что через возглавляемую им организацию США фактически пытаются повлиять на предстоящие выборы в Госдуму», – сказал Джабаров.

Ранее руководство NED в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом заявило, что продолжает активно работать в РФ и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии.