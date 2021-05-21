 

В Совфеде задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы

21.05.2021, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия может разработать дополнительные механизмы защиты от иностранного вмешательства в ее дела, в частности, выборы, так как получает сигналы о таких непрекращающихся попытках, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

Джабаров сообщил, что «Россия ведет системную работу по пресечению попыток Запада вмешаться в суверенные дела нашей страны, включая электоральные процессы», и «с учетом новых подробностей деятельности американского Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED; организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ – прим. ВЗГЛЯД) и подобных ему структур нельзя исключать возможность разработки дополнительных инструментов защиты от иностранного вмешательства», передает РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря разговору пранкеров с главой NED стремление США вмешаться во внутренние дела РФ получило новое неопровержимое доказательство.

«В СМИ получила распространение видеозапись, на которой глава американского NED Карл Гершман рассказывает о масштабной финансовой поддержке фондом отдельных политических групп по всей РФ и их стратегий на выборах в Госдуму. По словам Гершмана, соратники (блогера Алексея) Навального и схожие с ними группы «очень успешны в привлечении средств» со стороны США», – напомнил сенатор.

По его словам, деструктивная деятельность признанного нежелательным в РФ NED хорошо известна: через эту структуру США финансируют попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране с начала 90-х годов.

«Прозвучавшие из уст Гершмана признания подтверждают, что через возглавляемую им организацию США фактически пытаются повлиять на предстоящие выборы в Госдуму», – сказал Джабаров.

Ранее руководство NED в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом заявило, что продолжает активно работать в РФ и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Спецоперация по задержанию угонщика в Полтаве закончена

29.06 / Сенатор: Я проголосовал за территориальную целостность России

07.04 / Россия заявила о готовности поставить Пакистану военную технику

24.07 / Устенко: Украинские евробонды разместили под 7,25% на 12 лет. Это выгоднее, чем в начале июля, когда Смолий эмоционально хлопнул дверью

02.10 / «Не поняли, что происходит» — власти Марселя признали свою ответственность за всплеск эпидемии

07.03 / Мишустин прибыл в Кемерово

01.12 / Финансист Козак: У нас есть физлица-предприниматели, которые платят десятки тысяч гривен налогов в месяц, а в год – сотни тысяч. И таких много

01.03 / СБУ предотвратила контрабанду старинного оружия и монет времен Киевской Руси стоимостью $1 млн

11.05 / В Казани возле школы открыли уже третий мемориал в память о погибших при нападении

18.11 / Стало известно о «неспецифическом» воздействии прививки БЦЖ на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика