На официальных изображениях показали первый кроссовер Chery нового поколения

Компания Chery представила официальные изображения своего первого кроссовера нового поколения. Силовая установка машины будет идентична Tiggo 7 Pro с мощностью свыше 260 лошадиных сил.

В Сети появились официальные изображения первого кроссовера нового поколения от компании Chery. Модель отличается от предыдущих модификаций внедорожников китайского бренда. Еще в январе компания анонсировала запуск так называемую «эпоху 4.0» с новыми силовыми установками, представителем новой коллекции станет и грядущая новинка. Общее название двигателей и трансмиссий в ней обозначается, как Kunpeng Power, кроме того, в нее войдут гибридные системы и платформа Hydrogen Power, применяемая для машин на водородных моторах.

Модель создана специально для глобального рынка, а не только для родного китайского. Новая модификация кроссовера Chery, если верить китайским СМИ, получит название Chery X-C. Изображение, попавшие в Сеть, показывают также наличие модельного номера автомобиля Т190. Его продажи намечены на 2022 год, а презентация состоится уже до конца декабря.

Также во внедорожнике изменены ходовые дневные огни, вынесенные конструкторами Chery сверху основного блока фар. Изменилась в новинке и форма радиаторной решетки, более похожая на вышедший на рынок ранее Tiggo 7 Pro. Стоит отметить, что мотор, который получит новинка, по мнению экспертов, будет аналогичным, следовательно, можно ожидать бензиновый турбомотор 2.0 TGDI и систему полного привода. В целом силовая установка выдает мощность в 261 лошадиных сил при крутящем моменте, достигающем 400 Нм.

Источник: www.ixbt.com