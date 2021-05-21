 

Эйфелеву башню в Париже откроют в июле. В прошлом году ее закрывали из-за карантина

21.05.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Буду рад снова приветствовать вас с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня. Следите за обновлениями”, – говорится в сообщении. 

* * I’ll be delighted to welcome you again from July 16!
* Please note that online tickets will be available from June 1st. Stay tuned! * #EiffelTower

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2021

Посетить башню смогут не более 10 тыс посетителей в день, соблюдая социальную дистанцию, сообщило агентство AFP.

Все этажи памятника будут доступны для посетителей, за исключением некоторых участков, где ведутся ремонтные работы. В лифтах допускается загруженность до 50% от стандартного числа гостей, написало издание The Economic Times.

До пандемии в день на башню поднимались 25 тысяч посетителей. В год ее посещали 7 млн человек.

Продажа билетов онлайн начнется 1 июня. Открыты будут все этажи памятника, за исключением некоторых участков, где проводят ремонтные работы.

Контекст:

Башня ожидает убытки из-за карантина на 70 млн евро в этом году. По данным The Economic Times, в прошлом году объект потерял 52 млн евро. Как правило, башня принимает около 7 млн посетителей в год.

Эйфелева башня не работала более трех месяцев во время первой волны коронавируса весной 2020 года, затем ее открыли. А осенью того же года памятник вновь закрыли для посетителей. Это стало самым продолжительным закрытием достопримечательности после Второй мировой войны, указало издание.

Башню открывали с 16 декабря прошлого года на период рождественских праздников и Нового года. В условиях пандемии посетителей достопримечательности обязали носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руку. Количество посетителей в лифтах ограничили на каждом этаже.

Франция постепенно снимает карантинные ограничения. С 19 мая заведениям питания разрешили открыть террасы, но не более, чем для шести человек за столом. С 9 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри (не более шести человек за столом), будут открыты спортзалы. В стране введут специальный “санитарный пропуск”, который получат привитые от коронавируса граждане или те, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. Пропуск позволит посещать крупные мероприятия (до 5 тыс. человек) в культурных центрах, на стадионах, ярмарках и выставочных ярмарках. Кроме того, иностранные туристы с таким пропуском смогут посещать Францию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / “Проявление слабости режима” – Климкин прокомментировал задержание Навального

14.03 / Никто не захотел страховать запуск ракеты «Протон-М»

26.10 / В Цюрихе создан миниатюрный квантовый переключатель

03.07 / Арестована Гислейн Максвелл – сообщница Джеффри Эпштейна

17.04 / Кастро решил покинуть должность главы компартии Кубы

07.08 / В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

29.04 / Крым решил взыскать с Киева компенсацию за уход украинских банков

16.02 / Степанов заявил, что НАБУ требует от Минздрава документы о переговорах по поставкам вакцин от коронавируса

11.07 / Южная Корея в шоке от гибели мэра, обвинённого в домогательствах

23.04 / В ДНР заявили о новом минометном обстреле со стороны украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика