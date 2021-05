Эйфелеву башню в Париже откроют в июле. В прошлом году ее закрывали из-за карантина

“Буду рад снова приветствовать вас с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня. Следите за обновлениями”, – говорится в сообщении.

* * I’ll be delighted to welcome you again from July 16!

* Please note that online tickets will be available from June 1st. Stay tuned! * #EiffelTower

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2021

Посетить башню смогут не более 10 тыс посетителей в день, соблюдая социальную дистанцию, сообщило агентство AFP.

Все этажи памятника будут доступны для посетителей, за исключением некоторых участков, где ведутся ремонтные работы. В лифтах допускается загруженность до 50% от стандартного числа гостей, написало издание The Economic Times.

До пандемии в день на башню поднимались 25 тысяч посетителей. В год ее посещали 7 млн человек.

Контекст:

Башня ожидает убытки из-за карантина на 70 млн евро в этом году. По данным The Economic Times, в прошлом году объект потерял 52 млн евро. Как правило, башня принимает около 7 млн посетителей в год.

Эйфелева башня не работала более трех месяцев во время первой волны коронавируса весной 2020 года, затем ее открыли. А осенью того же года памятник вновь закрыли для посетителей. Это стало самым продолжительным закрытием достопримечательности после Второй мировой войны, указало издание.

Башню открывали с 16 декабря прошлого года на период рождественских праздников и Нового года. В условиях пандемии посетителей достопримечательности обязали носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руку. Количество посетителей в лифтах ограничили на каждом этаже.

Франция постепенно снимает карантинные ограничения. С 19 мая заведениям питания разрешили открыть террасы, но не более, чем для шести человек за столом. С 9 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри (не более шести человек за столом), будут открыты спортзалы. В стране введут специальный “санитарный пропуск”, который получат привитые от коронавируса граждане или те, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. Пропуск позволит посещать крупные мероприятия (до 5 тыс. человек) в культурных центрах, на стадионах, ярмарках и выставочных ярмарках. Кроме того, иностранные туристы с таким пропуском смогут посещать Францию.

