Кубраков заявил, что Южанина лоббирует интересы дорожно-строительной фирмы

Южанина упрекнула Кубракова в том, что за год работы на посту главы “Укравтодора” она не увидела результатов.

“Не может быть министром человек, который не имеет успешных достижений, год возглавляя “Укравтодор”, – сказала политик и добавила, что у него недостаточно опыта для работы министром.

Кубраков в ответ сообщил, что у Южаниной есть интересы в дорожной отрасли.

“Хотел бы указать. Нина Петровна, я иногда получаю депутатские запросы от вас касательно строительства дорог. И они иногда, так выходит, созданы в интересах одной из компаний, которая работает в Киевской, Житомирской и Черниговской областях”, – заявил он.

“Я располагаю достоверной информацией об откатах и схемах. И многие украинские компании не выдерживают их и обращаются к депутатам. Я прошу поддержать украинские компании, которые могут строить дороги, а не отдавать предпочтение турецким компаниям и не говорить о большом количестве рабочих мест”, – ответила Южанина.

Delo.ua пишет, что политик возглавляла “Европейскую аудиторскую группу”, которая с 2010 года занималась юридическим сопровождением компании ЧП “Автомагистраль”, у которой есть асфальтовые заводы в Киевской области.

Со ссылкой на систему ProZorro издание отмечает, что с 2016 года “Автомагистраль” приняла участие в тендерных закупках на сумму почти 34 миллиарда гривен, из них выиграла конкурсы на сумму почти 12 млрд гривен. Компания за этот период подала 116 требований и жалоб к заказчикам строительства на тендеры, общая стоимость которых составляет 5 млрд 200 млн.

“48% закупок этой компании за четыре года были неконкурентными, то есть проведены без аукционов. С внедрением методологии закупок “Укравтодора” в 2020 году компания ЧП “Автомагистраль” стала меньше выигрывать торги, не проходя тендерные требования по опыту и качеству работ”, – утверждают авторы материала.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 20 мая проголосовала за назначение главы “Укравтодора” Александра Кубракова новым министром инфраструктуры Украины.

На посту министра инфраструктуры Кубраков сменил Владислава Криклия, которого парламент 18 мая отправил в отставку.

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