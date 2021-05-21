 

СБУ сообщила о разоблачении хакеров, которые похищали данные через приложения для Instagram и других ресурсов

21.05.2021, 16:16, Новости дня
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Злоумышленники, по данным следствия, распространяли вредоносное программное обеспечение.

“Один из них, житель Ивано-Франковской, разрабатывал вирусы по заказу российского клиента. Оперативники спецслужбы установили, что вирусы было “вмонтировано” в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей”, – сообщили в СБУ.

По данным предварительного расследования, злоумышленники размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

“Один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации”, – говорится в сообщении.

Как отмечает СБУ, российская сторона оплачивала “заказ” биткоинами.

“Киберспециалисты СБУ также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте Olx, электронных кошельках типа Qiwi и Yandex, видеохостинга Youtube”, – заявили в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы. 

Следствие планирует сообщить фигурантам о подозрении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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