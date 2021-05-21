EMA не рекомендует вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca тем, у кого после первой появились тромбы

“Комитет EMA по лекарственным средствам рекомендует медицинским работникам не прививать препаратом Vaxzevria тех, у кого после введения этой вакцины наблюдались тромбозы”, – отмечается в сообщении.

В то же время, в ЕМА подчеркнули, что случаи тромбоза после иммунизации препаратом Vaxzevria очень редки.

Контекст:

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины против коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства сообщали, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

По данным ЕМА, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

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