Зеленский позволил себе критиковать Запад, но это не усилит его позиций

Прошедшая накануне пресс-конференция Владимира Зеленского хотя и не была яркой, но по некоторым параметрам оказалась весьма знаковой. Как пишет «СТРАНА», впервые со времён «майдана» лидер Украины позволил себе выступить с критикой в адрес ведущих государств западного мира из-за газопровода «Северный поток — 2». Однако, отмечает издание, если сложить все ответы украинского президента на эту тему, то складывается довольно мрачная для него картина: Германия и Франция стали гораздо лояльнее к России, а Вашингтон вообще может произвести размен, который для Украины будет равен капитуляции.



Reuters

Пресс-конференция Владимира Зеленского, посвящённая двухлетию его президентства, вчера перекрыла собой все остальные темы на Украине. Как пишет «СТРАНА», хотя она не была яркой, но по некоторым параметрам оказалась весьма знаковой.

Самые громкие ответы президента касались международной политики, поскольку впервые со времён «майдана» лидер Украины позволил себе выступить с критикой в адрес трёх ведущих государств западного мира: США, Германии и Франции.

Вся критика так или иначе была связана с темой «Северного потока — 2», но чувствовалось, что за раздражением со стороны Зеленского было намного больше, чем просто газовый вопрос.

Как отмечает издание, стоило Зеленскому покритиковать Джо Байдена за отказ от новых санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, как в парламенте заговорили об обращении Верховной рады к конгрессу насчёт «активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путём общего введения санкций в отношении строительства газопровода». Можно не сомневаться, что обращение будет принято. Но вот услышат ли его — это вопрос.

По мнению автора материала, в принципе, адресат выбран правильно: республиканцы однозначно будут выступать в конгрессе за усиление санкций, а демократам сложно противостоять в этой теме публично. Однако на самом деле всё зависит от позиции Белого дома, под контролем которого находится палата представителей: если Байден попросит однопартийцев спустить вопрос на тормозах, то они сделают это до внесения его в зал нижней палаты конгресса.

В любом случае, всё это произойдёт уже после того, как состоится ожидающаяся летом встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным — раньше демократы не станут вставлять палки в колеса своему президенту. А после санкции уже могут оказаться запоздалыми — вполне вероятно, что к концу лета «Северный поток — 2» достроят.

Как заключает издание, если сложить все ответы украинского президента на эту тему, то складывается довольно мрачная для него картина: Германия и Франция стали гораздо лояльнее к России, а Вашингтон вообще может перед ней капитулировать — точнее, произвести размен, который для Украины будет равен капитуляции.

«Сложно сказать, чего во вчерашних заявлениях Зеленского было больше: эмоциональности нынешнего украинского лидера или понимания того, насколько неблагоприятна сегодня внешнеполитическая конъюнктура для продолжения выбранного Зеленским курса. Но, так или иначе, после пресс-конференции позиции Киева точно не усилятся», — заключает украинское издание.