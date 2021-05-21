Скандалы: Известный решальщик взял и нахимичил

Дионисий Золотов-Шапиро-Тумаркин признан потерпевшим от производителей бытовой химии

Как стало известно “Ъ”, ранее неоднократно судимый решальщик и юрист Дан Шапиро (он же Дионисий Золотов и Денис Тумаркин) снова оказался в центре скандала. По обвинению в мошенничестве в его отношении были арестованы гендиректор и два учредителя ООО «Производственная компания «Бк B&B»». Потерпевший Шапиро утверждает, что, пока он находился под следствием и отбывал срок, партнеры незаконно сняли его с должности руководителя компании, вывели из числа ее учредителей, а также оформили на себя право владения на товарные знаки изделий бытовой химии. Представители арестантов говорят о рейдерском захвате их бизнеса, для спасения которого они в свое время якобы и использовали господина Шапиро.

По ходатайствам следователя управления СКР по Южному административному округу Чертановский райсуд арестовал на два месяца гендиректора ООО «Производственная компания «Бк B&B»» Александра Савоськина, а также учредителей компании Александра Балаховского и Якова Босинзона. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Само уголовное дело было возбуждено по заявлению Дана Шапиро. Он утверждает, что еще в бытность Дионисием Золотовым в январе 2014 года приобрел 30% общества «Бест Клин», владевшего тринадцатью товарными знаками, в том числе «Уникум», под которыми производится бытовая химия, в основном моющие средства.

Кроме того, с согласия господ Балаховского и Босинзона ему были переданы во владение два так называемых промышленных образца товаров компании, от продажи которых он также надеялся получить доход. Но статусом совладельца Дионисий Золотов не ограничился и в июле того же 2014 года в ходе внеочередного собрания участников ООО «Бест Клин» настоял на назначении себя его генеральным директором. К тому времени ООО уже вошло в организованный в мае Александром Балаховским и Яковом Босинзоном холдинг B&B. Однако поруководить обществом Дионисию Золотову толком не удалось.

11 августа 2014 года его задержали по обвинению в посредничестве в даче крупной взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину за снятие ареста с имущества взяткодателя. После этого ранее судимый юрист был снова арестован, а через год осужден. В мае 2019 года ему удалось освободиться по УДО. Тогда, утверждает господин Шапиро, и выяснилось, что бывшие партнеры его кинули.

По версии СУ СКР, обвиняемые после задержания их партнера изготовили фиктивные договоры от имени Дионисия Золотова, по которым отчуждались его права на товарные знаки и «промышленные образцы».

Затем через суд они добились исполнения этих договоров. А в сентябре 2015 года составили протокол внеочередного собрания участников общества, в котором в нарушение его устава, как считает следствие, сместили Дионисия Золотова с должности генерального директора «Бест Клин». А затем перерегистрировали в Роспатенте товарные знаки ООО и «промышленные образцы» на венгерскую фирму BellaBen Balur, подконтрольную обвиняемым Балаховскому и Босинзону. Посчитав, что этими действиями юристу Шапиро был причинен особо крупный ущерб (отметим, что выручка «Бк B&B» за 2020 год составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — 285 млн руб.), следствие и решило задержать предпринимателей.

Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, отмечают, что следствие так и не представило доказательств противоправных действий с их стороны, а тем более ничем не подтвердило намерение обвиняемых скрыться или помешать расследованию дела. По версии обвиняемых, они знают господина Золотова с 2012 года, когда тот взялся за юридическое обеспечение деятельности их компаний. Но тут последовали «наезды» со стороны проверяющих и правоохранительных органов, для прекращения которых Дионисий Золотов предложил себя на должность гендиректора «Бест Клин» с предоставлением прав по владению товарными знаками и «промышленными образцами». Подчиняясь обстоятельствам, Александр Балаховский и Яков Босинзон исполнили его требования. Но в августе 2014 года новоиспеченный гендиректор ООО был арестован, после чего они узнали, что практически все их доли уже оформлены на доверенное лицо Дионисия Золотова — некоего Игоря Бурковского. В этих условиях решения о возврате активов ООО и руководства в «Бест Клин» им пришлось принимать незамедлительно.

При этом обвиняемые Балаховский и Босинзон не отрицают, что проводили через арбитражные суды решения об отчуждении долей в бизнесе господина Золотова. Но утверждают, что все решения были абсолютно законны.

Им даже удалось добиться возбуждения уголовных дел в отношении господина Бурковского, который сейчас находится в розыске.

Защитники обвиняемых утверждают, что после арестов господ Савоськина, Балаховского и Босинзона «со стороны следствия и Дана Шапиро» на них оказывается психологическое давление с целью передачи бизнеса потерпевшему. Все это привело к резкому ухудшению состояния здоровья 71-летнего Александра Балаховского, который попал в СИЗО с онкологией. Господин Савоськин, перенесший после ковида инсульт и месяц находившийся в коме, сейчас и вовсе оказался в карцере. Якобы арестанта наказали за то, что он не вовремя встал в ходе проверки камеры, хотя сам он это отрицает.

Защита обжаловала арестные решения Чертановского райсуда в Мосгорсуде, который им меры пресечения не изменил, а также обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с жалобой, в которой не только сообщила о нарушениях, возможно допущенных СУ СКР, но и рассказала главе надзорного ведомства, кто такой Дан Шапиро, Дионисий Золотов и Денис Тумаркин.

Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест. Однако обещанного господин Евдокимов не дождался, а вскоре погиб при невыясненных обстоятельствах. Господин Золотов получил тогда три с половиной года, а с учетом ранее вынесенных ему приговоров за другие мошенничества — семь с половиной лет общего режима. Но поскольку в срок ему зачли давнее нахождение в СИЗО, он смог освободиться условно-досрочно. При этом было учтено, что на свои и привлеченные средства он отремонтировал 20 камер в «Матросской Тишине». Правозащитники, правда, устроили скандал, решив, что в сеть ВИП-камер можно было попасть только за деньги. И хотя коррупционная составляющая не нашлась, замначальника СИЗО был отправлен в отставку, а еще трое представителей администрации получили выговоры.

До этого Дионисий Золотов, пользовавшийся также фамилией Тумаркин, совершил как минимум три аферы, жертвами которых в том числе стали производитель некогда популярной «Королевской воды» Иосиф Бадалов и заслуженный строитель из Подмосковья Виктор Круликовский. Всем им он обещал прекращение уголовных преследований за вознаграждение, а получив деньги — обманывал. При этом после арестов решальщик, как правило, возвращал похищенное, а еще содействовал ФСБ и СКР в раскрытии коррупционных преступлений. Например, рассказал, что тогдашний начальник УМВД по Западному округу Москвы Владимир Рожков получил взятку в виде ремонта своей квартиры, и полковника полиции посадили на десять лет.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев