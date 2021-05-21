 

Путин объяснил подорожание продуктов в России

21.05.2021, 15:54, Разное
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Глава государства заявил, что ситуация с ценами на продукты обостряется. По его словам, последние месяцы в России колеблется стоимость социально значимых товаров. Владимир Путин объяснил это нестабильным положением на мировых рынках.

Президент также отметил, что российскую инициативу по сдерживанию цен на продукты уже поддержали его коллеги. К примеру, Евразийская экономическая комиссия недавно приняла ряд мер по консолидации ценовой политики стран, входящих в совет, на рынке сахара.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал жадность торговых сетей и производителей главной причиной подорожания продуктов. Он заверил, что у правительства есть достаточно инструментов для того, чтобы помешать им наживаться на простых гражданах.

Отметим, что за последнюю неделю выросли цены сразу на несколько товаров. Так, больше всего подорожали белокочанная капуста, картофель и морковь. Также изменились ценники на рыбу и мясо. Одновременно с этим в магазинах снизилась стоимость куриных яиц, помидоров и огурцов.

О подорожании товаров всерьез заговорили в конце прошлого года. Во время пресс-конференции Владимир Путин обвинил российских производителей в том, что они пытаются подтягивать цены на продукты до общемировых. “Это меня задело”, – подчеркнул политик.



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