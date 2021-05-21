Всероссийский фестиваль “Большая перемена” пройдет в Москве 1 июня

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21.05.2021, 15:54, Разное
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Всероссийский фестиваль “Большая перемена” состоится в День защиты детей, 1 июня, на набережной парка Горького. Это событие станет точкой сборки современных проектов для детей и территорией открытия новых талантов. Фестиваль будет проходить на главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, которые посвящены 12 направлениям конкурса.

Новые возможности для развития детям и подросткам дадут представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущий вузов, а также знаменитые представители шоу-бизнеса. Гостями “Большой перемены” станут школьники, их родители и педагоги-наставники из разных регионов России.

Познавательные лекции для участников фестиваля проведут партнеры: например, Mail.ru Group, Сбер, ГК “Росатом”, ГК “Роскосмос”, ОАО “Российские железные дороги”, АНО “Национальные приоритеты”, мультимедийные исторические парки “Россия – моя история”, Банк России, киностудия “Союзмультфильм”.

Принять участие в фестивале “Большая перемена” можно только после предварительной регистрации на сайте.

Организаторы мероприятия – АНО “Большая перемена”, Комплекс социального развития Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО “Россия – страна возможностей” и АНО “Национальные приоритеты”.



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