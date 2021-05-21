Почему вопит Слава? – Личное мнение

Певица странным голосом Слава закатила в интернетах истерику. Её племяннику вставили не туда спицу, рука распухла, а потом Слава — может себе позволить! — за 2 миллиона переделала спицу родственнику в каком-то платном медцентре.



Фото: Соцсети

«Этот мясник, по-другому его не назвать, копался в мальчике шесть часов. Просто вставил ему спицу в мясо, даже в кость не попал, потом видимо устал и просто ушел. И отдал его в таком виде матери».

Доверились нашим советским врачам, жалуется Слава.

Чем возмущена Слава? Видимо, качеством работы врача.

Не возьмусь судить — ну, не эксперт я! — насколько сложен был случай и как была оказана помощь. Обычно в таких ситуациях как раз-то в обычных больницах спасают, а в платных — высасывают деньги.

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Нет, возмущение я могу понять. Пришла бесплатно с больным и хочет, чтобы его бесплатно вылечили.

Сколько там у травматолога сейчас зарплата? Ну, тысяч 50 в Москве, тысяч 20 в провинции.

Серьёзно, вы хотите, чтобы за такие зарплаты вас хорошо лечили? Вы прям требуете этого?

На Западе почти любой врач — миллионер. Это престижная работа, за которую платят на порядок больше, чем в среднем по экономике.

У нас же медицина бесплатная. Врачам платят ниже, чем менеджеру в офисе, который ничего не делает, ничего не умеет и ничего не хочет ни уметь, ни делать.

У меня к вам наивный и прямой вопрос: а почему тогда вы решили, что врач должен быть добросовестным и святым? Чем он принципиально отличается от представителя другой профессии?

Долг? Клятва Гиппократа? Оставьте это совдеповские замашки! Забудьте о них — вокруг 30 лет как капитализм.

Человек будет хорошо работать только если ему хорошо платить.

Под шумок Слава назвала платный медцентр, в который обратилась потом. Ой, как замечательно там всё сделали!

Певица Слава говорит, что у неё есть возможность заплатить 2 миллиона рублей. Пела чего-то 10 лет назад сиплым голосом — получила такую возможность. У врача такой возможности нет — 2 миллиона являются для него нереальной суммой.

Да, вот в такой экономике мы живём: далеко не самая популярная певица — с деньгами, врач — без них.

К чему это я? Ах, да: зря возмущается Слава. Если уж и возмущаться нам, то не работой врача, а тем, что у Славы есть 2 миллиона, пока врачи сидят без денег.

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