 

Стюардессы «Аэрофлота» будут проходить через калибратор перед каждым вылетом

21.05.2021, 16:49, Разное
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В ближайшее время во всех аэропортах, откуда летают рейсы «Аэрофлота», появятся калибраторы для бортпроводников.

Похожие устройства уже давно используются для проверки ручной клади на соответствие допустимым размерам.

Чтобы не быть отстранённой от рейса, стюардесса в полном форменном обмундировании должна поместиться в вертикальный ящик высотой 185, шириной 35 и глубиной 20 сантиметров. При этом дверца ящика должна закрыться без усилия. Если это не получится, бортпроводница не будет летать, пока не похудеет до допустимых параметров.

Чтобы не быть отстранённой от рейса, стюардесса в полном форменном обмундировании должна поместиться в вертикальный ящик высотой 185, шириной 35 и глубиной 20 сантиметровНаходящийся в тяжёлом экономическом положении «Аэрофлот» ищет любые способы сокращения издержек. Так, с 13 мая экипажам воздушных судов запрещено брать с собой багаж. Вместо этого им разрешили иметь лишь ручную кладь массой до 10 килограммов. Руководитель департамента обслуживания на борту Индиана Талыпова объяснила это так: «Каждый килограмм на борту – это груз. И на его перевозку требуется топливо, которое стоит очень дорого. Мы пытаемся максимально облегчить самолёт, пусть и за счёт веса бортпроводников, чтобы не снижать стандарты обслуживания пассажиров».

Однако Шереметьевский профсоюз лётного состава уверен, что ограничение габаритов стюардесс рамками 185х35х20 может повлиять на безопасность полёта: «Введённые Аэрофлотом калибраторы предусматривают крайнюю степень истощения сотрудниц. В случае аварийной ситуации и эвакуации такие бортпроводники едва смогут сами покинуть самолёт. Пассажирам они не помогут», – заявил глава профсоюза Игорь Дельдюжов.

Пока калибраторы бортпроводников установлены только в «Шереметьево». За первый день их работы от полёта отстранены 39 стюардесс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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