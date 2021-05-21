Мнение: О верном признаке надвигающегося коллапса доллара США
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Едва ли не поколение россиян выросло на мысли, что американский #доллар вот-вот – и всё. Госдолг США, эмиссия ФРС, раздрай элит, BLM этот – казалось бы, конец уже не за горами. А годы всё идут, идут…
Но!
Недаром гласит русская мудрость: сколь верёвочке ни виться, а конец-то – вот он! Грамотный человек, доктор наук, профессор, академик РАН… всё чётко распедалил.
Резкий всплеск цен на ряд продуктов первой необходимости в #США свидетельствует о надвигающемся коллапсе долларовой финансовой системы!.
Амба! Приплыли! Сбывается пророчество-то!
Кто автор сего умозаключения?
Доктор экономических наук, профессор, академик РАН, действующий член коллегии в ранге министра по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, советник Президента Российской Федерации (до 9 октября 2019 года), член Национального финансового совета Банка России, бывший министр внешнеэкономических связей России, экс-депутат Государственной думы Сергей Глазьев.
Ну разве можно не поверить экспертному мнению такого авторитета?
И вот ещё график в помощь…
Меж тем умные инвесторы выкупают американский #доллар, как только он проваливается ниже 73 руб./долл. А вы с кем? С Сергеем Глазьевым или с реальными трейдерами?
PS Пояснять, почему локальный инфляционный всплеск тут ни к селу, ни к городу, надо?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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