Леди Гага впервые рассказала о беременности в результате изнасилования

Сегодня стриминговый канал Apple TV+ выпустил сразу несколько серий документального шоу, посвященного проблемам психологического здоровья The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”), совместного проекта Опры Уинфри и принца Гарри. Героиней одного из эпизодов стала Стефани Джерманотта, которую во всем мире знают как певицу Леди Гага. 35-летняя звезда сделала несколько шокирующих признаний. Гага, которая семь лет назад призналась в пережитом в юности сексуальном насилии, в разговоре с Опрой еще раз упомянула об этом и раскрыла новые ужасающие подробности случившегося.

Мне было 19 лет, и я работала в индустрии. Продюсер сказал мне: “Сними свою одежду”. Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался, не переставал просить меня сделать это, и я просто оцепенела… Не помню, что было дальше, – сказала Леди Гага, еле сдерживая слезы. Певица добавила, что никогда не назовет имя насильника, ведь встречаться с ним она больше не хочет при каких обстоятельствах. Гага также призналась, что забеременела от насильника. Стефани рассказала, как продюсер несколько месяцев держал ее взаперти и издевался над ней, а потом она еще долгое время не могла оправиться от пережитого, и спустя годы обратилась за помощью к психологам, которые поставили ей диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство.

Я была больна несколько недель. Меня выворачивало наизнанку месяцами. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную у ворот дома моих родителей, потому что мне рвало и тошнило, – поделилась Леди Гага.

Леди Гага

В попытке заглушить боль внутреннюю, Стефани, по собственному признанию, искала боли физической – резала себя и билась головой о стены.

Раньше я кричала и бросалась на стены. Когда причиняешь себе вред, тебе кажется, что так ты дашь понять окружающим – мне больно. Но нет, становится хуже, и это не помогает, – сказала она. Леди Гага призналась, что потребовались годы, чтобы хоть как-то восстановить свое психическое здоровье. За это время она успела получить премию “Оскар” за песню к фильму “Звезда родилась”, и даже на церемонии была не совсем в себе, хотя никто и не заметил. Сейчас Стефани Джерманотта чувствует себя уже гораздо лучше, но все еще продолжает терапию. Пройдя трудный путь, певица советует всем, кто ее смотрит, окружать себя любящими людьми, способными оказать поддержку, и предупреждает, что легкого решения ментальных проблем нет.

Леди Гага с Брэдли Купером на церемонии Оскар-2019