Разнообразие древесных пород не защищает от заражения короедом

В последние годы лесники смогли наблюдать это вблизи: сначала продолжительная засуха ослабляет деревья, затем нападают короеды и другие вредители. В то время как здоровые деревья отгоняют захватчиков смолой, поврежденные деревья практически беззащитны. Ученый из Фрайбурга Сильви Бертело и ее группа исследователей с факультета окружающей среды и природных ресурсов и факультета биологии изучают важность разнообразия деревьев для заражения короедами. Они исследуют, влияет ли состав древесных пород на пищевое поведение короеда. Команда недавно опубликовала свои выводы в Журнал экологии.

На экспериментальной установке площадью 1,1 га во Фрайбурге шесть местных лиственных и хвойных пород деревьев из Европы и шесть лиственных и хвойных пород деревьев из Северной Америки были посажены каждый на разных одно- и смешанных участках. После сильной засухи летом 2018 года короед шестозубый в основном напал на аборигенные виды: европейскую ель и европейскую лиственницу. «Мы были удивлены, что жуки проявили лишь небольшой интерес к экзотическим видам хвойных пород, таким как американская ель», — говорит Бертло.

Измеряя зараженность, исследователи обнаружили, что положение в экспериментальной зоне также имеет решающее значение. Больше всего атаковали деревья на краю. Таким образом, Бертло подозревает, что короед проник на испытательную площадку извне. «Кроме того, влияние окружающей среды сильнее ослабляет незащищенные внешние деревья, поэтому они становятся более уязвимыми».

В то же время вероятность того, на какие деревья нападут короеды, меняется по мере увеличения количества видов деревьев. До сих пор исследователи предполагали, что разнообразие деревьев снижает заражение насекомыми-вредителями, такими как короед. Но их эксперимент показывает, что «увеличение разнообразия деревьев может снизить риск заражения короедами для видов, которые подвержены высокому уровню заражения, таких как лиственница и ель. Но риск для менее предпочтительных видов, таких как сосна или экзотические деревья, может увеличиваться с ростом дерева. разнообразие, поскольку однажды привлеченные жуки также нападают на эти деревья », — говорит Бертло. Хотя исследование показывает, что неместные породы деревьев менее подвержены атакам, поскольку короеды не знакомы с этими видами. «Однако с годами этот эффект может ослабнуть», — сказала она. В результате риск заражения в смешанных лесах перераспределяется между видами деревьев, а не снижается для всех.

Команда проводит исследование в рамках Международной сети экспериментов по разнообразию деревьев, или IDENT. Международная сеть посвящена исследованиям разнообразия древесных пород и его влияния на функции экосистем. Такая же экспериментальная установка была создана во Фрайбурге, что и в Канаде, США и Италии.