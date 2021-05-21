 

Количество погибших в ЧП под Таганрогом выросло

21.05.2021, 15:24, Новости дня
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Число погибших рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 10 человек, еще несколько находятся в коллекторе, сообщил знакомый с ситуацией источник. Информацию о погибших подтвердил мэр города Андрей Лисицкий.

Источник сообщил, что «10 погибли, четверо в больнице, еще несколько в коллекторе», передает ТАСС.

Лисицкий подтвердил, что 10 рабочих погибли по время ЧП, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что после ЧП подняты 11 рабочих, шестеро погибли.

Напомним, в пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана.



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