 

Крейсер «Петр Великий» вышел на учения в Баренцево море

21.05.2021, 15:24, Новости дня
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в Баренцево море для отработки учебных задач: он атакует подводную лодку и отразит воздушное нападение условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач межвидовых учений во взаимодействии с кораблями охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, подводными лодками, противолодочной, бомбардировочной и истребительной авиацией армии ВВС и ПВО флота», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В ходе учений будут отработаны задачи развертывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска подводных лодок условного противника, отражения воздушного нападения, ведение артиллерийского боя с условным надводным кораблем, атака подводной лодки, а также отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море. Также будут проведены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы и стрельбы из противолодочного оружия.

Учения пройдут под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в полигонах флота в ближней морской зоне. Районы выполнения боевых упражнений с оружием будут временно закрыты для судоходства и полетов авиации.



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