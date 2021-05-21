 

Антитела к SARS-CoV-2 сохраняются через год после заражения исходным штаммом вируса

21.05.2021, 15:20, Разное
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Ученые из Университета Йокогамы исследовали наличие антител у 250 пациентов, которые заразились исходным вариантов SARS-Cov-2 в период с февраля по апрель прошлого года, сообщил портал Japan Times. Нейтрализующие антитела IgG к исходному варианту патогена сохранялись в среднем у 98% человек спустя шесть месяцев и у 97% через год. Причем у пациентов, которые перенесли среднее или тяжелое течение COVID-19, иммунный ответ сохранялся у 100%.

Однако данные изменились, когда ученые начали исследовать у пациентов антитела к различным вариантам вируса. Средний показатель составил 90% как через шесть месяцев, так и через год. Так, у пациентов, которые заразились «британским штаммом» SARS-Cov-2, антитела сохранялись через полгода у 85% и у 79% — 12 месяцев.

Исследователи отметили также, что поскольку уровень антител постепенно снижается, в том числе после заражения различными вариантами SARS-CoV-2, всем пациентам необходимы ежегодная вакцинация, которая укрепит иммунный ответ.

Отметим, что в японском исследовании не изучалось, насколько эффективную защиту обеспечивают антитела после перенесенного коронавируса у разных групп пациентов. В исследовании, проведенное в США среди сотрудников компании SpaceX, специалистам удалось определить «иммунный порог» — уровень антител, который потенциально обеспечивает продолжительную и надежную защиту от заражения. Авторы исследования отметили, что у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, титр вырабатываемых антител не достигает порогового значения для достижения длительного иммунного ответа.

«Легкое течение инфекции может вызвать только слабые, плохо функциональные антитела. Напротив, заражение с высокой вирусной нагрузкой может привести к генерации мощного и функционально устойчивого гуморального иммунитета, запрограммированного на агрессивный ответ при повторном контакте с патогеном», — отметили авторы исследования.



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