Максим Шугалей назвал главную ценность фильма «Турист»

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей оценил картину о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

Кинолента «Турист» – это новый вид кинематографа. Такие фильмы, снятые в режиме реального времени, лучше всего передают суть событий, заявил он.

Действие происходит в конце 2020 года в Центральноафриканской Республике во время выборов. В кинокартине рассказана история бывшего полицейского с позывным Турист, который в составе группы инструкторов оправляется в ЦАР, чтобы обучать бойцов вооруженных сил и сотрудников полиции. В это же время бывший президент Франсуа Бозизе при поддержке бандформирований «Коалиция патриотов за перемены» предпринимает попытку путча.

Максим Шугалей оценил картину. По его словам, это новый вид кинематографа, который открывается только сейчас.

«Главная ценность этого фильма заключается в том, что он снят по реальным событиям, по сути в режиме онлайн-времени», – считает глава ФЗНЦ.

Он отметил, что над созданием «Туриста» работала та же съемочная группа, что и над картиной «Шугалей-2». Последний повествует о похищении российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана ливийскими боевиками.

«Турист» – сильный патриотичный фильм, помогающий привлечь внимание молодежи к международным проблемам, считает Шугалей.

«Несмотря на какие-то художественные изъяны, фильм очень сильный, он действительно снят по реальным событиям, все абсолютно реально, происходит прямо сейчас, прямо сегодня. Безусловно, не все люди читают газеты, смотрят какие-то новостные вещи, художественные фильмы привлекают больше внимания, особенно внимания молодежи», – сказал Максим Шугалей.

На его взгляд, такие фильмы как «Турист» нужны обществу. Особенно российской молодежи, которая должна проявлять интерес к проблемам, поднимаемым в этих кинолентах. Глава ФЗНЦ уверен, что картина о работе российских специалистов в ЦАР еще недооценена.