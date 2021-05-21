Представлен официальный смартфон чемпионата Европы по футболу Vivo X60 Pro 5G

Официально представлен смартфон чемпионата Европы по футболу, которым стал Vivo X60 Pro 5G. Его главной особенностью стала камера, созданная при участии бренда оптики Zeiss.

В июне состоится Чемпионат Европы по футболу, сейчас же представлен смартфон, ставший официальным девайсом спортивного мероприятия. Таким устройством стал Vivo X60 Pro 5G, вышедший в марте на малазийском рынке, однако еще не появившийся в глобальных торговых сетях. Гаджет был разработан китайским IT-гигантом в сотрудничестве с о специалистами авторитетного производителя оптики Zeiss.

Именно фото-видео-камера и стала его основной «изюминкой», так, в ней реализована технология пятиосевой системой стабилизации видео. Новая опция Pixel Shift Ultra HD Imaging Technology улучшает «картинку», повышая ее цветопередачу, точность, резкость и детализацию. Также специально для данной модели смартфона был разработан специальный портретный режим Zeiss Biotar Portrait Style. Сами датчики основной камеры собраны в прямоугольном блоке с закругленными углами. При этом объективы в 13, 13 и 48 мегапикселей имеют оригинальное, X-образное размещение. Фронтальный датчик официального смартфона Чемпионата Европы получил разрешение в 32 миллиона пикселей.

Остальные характеристики аппарата также на высоте, здесь установлен AMOLED-дисплей с диагональю в 6,56 дюйма, его разрешение составляет 2376 на 1080 точек, а частота обновления изображений достигает 120 Герц. Мощность и быстродействие Vivo X60 Pro придает однокристальная система Snapdragon 870, дополненная 12-гигабайтным модулем оперативной памяти. Для хранение разного рода контента предусмотрен емкий флэш-накопитель на 256 гигабайт. Аккумулятор смартфона вместительностью 4.2 тысячи мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Ватт. Старт продаж Vivo X60 Pro 5G в Великобритании намечен на 3 июня, при этом ценник аппарата установлен на уровне 749 фунтов стерлингов.

Источник: www.ixbt.com