Представлен официальный смартфон чемпионата Европы по футболу Vivo X60 Pro 5G
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Официально представлен смартфон чемпионата Европы по футболу, которым стал Vivo X60 Pro 5G. Его главной особенностью стала камера, созданная при участии бренда оптики Zeiss.
В июне состоится Чемпионат Европы по футболу, сейчас же представлен смартфон, ставший официальным девайсом спортивного мероприятия. Таким устройством стал Vivo X60 Pro 5G, вышедший в марте на малазийском рынке, однако еще не появившийся в глобальных торговых сетях. Гаджет был разработан китайским IT-гигантом в сотрудничестве с о специалистами авторитетного производителя оптики Zeiss.
Именно фото-видео-камера и стала его основной «изюминкой», так, в ней реализована технология пятиосевой системой стабилизации видео. Новая опция Pixel Shift Ultra HD Imaging Technology улучшает «картинку», повышая ее цветопередачу, точность, резкость и детализацию. Также специально для данной модели смартфона был разработан специальный портретный режим Zeiss Biotar Portrait Style. Сами датчики основной камеры собраны в прямоугольном блоке с закругленными углами. При этом объективы в 13, 13 и 48 мегапикселей имеют оригинальное, X-образное размещение. Фронтальный датчик официального смартфона Чемпионата Европы получил разрешение в 32 миллиона пикселей.
Остальные характеристики аппарата также на высоте, здесь установлен AMOLED-дисплей с диагональю в 6,56 дюйма, его разрешение составляет 2376 на 1080 точек, а частота обновления изображений достигает 120 Герц. Мощность и быстродействие Vivo X60 Pro придает однокристальная система Snapdragon 870, дополненная 12-гигабайтным модулем оперативной памяти. Для хранение разного рода контента предусмотрен емкий флэш-накопитель на 256 гигабайт. Аккумулятор смартфона вместительностью 4.2 тысячи мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Ватт. Старт продаж Vivo X60 Pro 5G в Великобритании намечен на 3 июня, при этом ценник аппарата установлен на уровне 749 фунтов стерлингов.
Источник: www.ixbt.com
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