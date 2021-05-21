 

Полиция задержала мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания в Киеве

21.05.2021, 15:16, Новости дня
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По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Грушевского. На место прибыла следственно-оперативная группа.

По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили мужчину, причастного к правонарушению. Им оказался уроженец Днепропетровской области, 1984 года рождения. Его доставили в районное управление полиции. Мужчина отказался объяснить мотивы своего поступка”, – отметил Крищенко.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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