Полиция задержала мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания в Киеве

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Грушевского. На место прибыла следственно-оперативная группа.

По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили мужчину, причастного к правонарушению. Им оказался уроженец Днепропетровской области, 1984 года рождения. Его доставили в районное управление полиции. Мужчина отказался объяснить мотивы своего поступка”, – отметил Крищенко.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

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