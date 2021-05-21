Малиновский – MVP чемпионата Италии по футболу в мае

Организаторы чемпионата Италии отметили качественную игру украинца.

Как информирует сайт Серии А, Малиновский получит награду 23 мая накануне решающего матча для “Аталанты” против “Милана” – оба клуба борются за серебряные награды чемпионата Италии.

Gol di potenza, assist al bacio e giocate di qualità: Ruslan Malinovskyi, un maggio da MVP ????????

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— Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2021

В мае Малиновский забил мячи в ворота “Дженоа” и “Пармы”, а также ассистировал партнерам по “Аталанте” в поединках против “Дженоа”, “Беневенто” и “Сассуоло”. В чемпионате Италии украинец отметился результативными действиями в 10 матчах подряд.

Кроме того, Малиновский забил гол в финале Кубка Италии в матче против “Ювентуса”.

Как отмечается на сайте чемпионата Италии, в текущем сезоне Малиновский забил восемь мячей в 35 поединках. Украинец на 21 мая – лучший ассистент Серии А, в его активе 11 голевых передач.

За тур до окончания чемпионата Италии “Аталанта” идет второй в турнирной таблице, в активе клуба из Бергамо 78 набранных очков после 37 игр.

Скриншот: legaseriea.it

Контекст:

Малиновский перешел в “Аталанту” из бельгийского клуба “Генк” в июле 2019 года.

18 апреля украинец забил единственный в матче мяч в ворота уже бывшего чемпиона Италии – “Ювентуса”.

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