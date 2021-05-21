 

Херли засветила грудь в глубоком декольте и рассказала о вакцинации родственников

21.05.2021, 15:16, Новости дня
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В комментарии к фото актриса сообщила подписчикам, что дважды вакцинировалась от коронавируса.

“Спасибо за мою вторую вакцину Astra Zeneca Covid. Вся моя семья в моей возрастной группе и старше теперь дважды вакцинирована. Все младшие члены семьи будут регистрироваться, как только их возрастные группы откроются”, – написала она.

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

 

Контекст:

Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 176 странах, сделано уже более 1,57 млрд прививок, сообщает Bloomberg.

Больше всего прививок сделали в США – ввели 279 млн доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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