 

Учитель музыки, рассказывавший детям про соль, останется под стражей до суда

21.05.2021, 15:50, Разное
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В Астрахани задержан 29-летний учитель музыки, который во время уроков рассказывал детям, что такое «соль» и как её правильно использовать. Он будет ожидать суда в следственном изоляторе.

В Астрахани задержан 29-летний учитель музыки, который во время уроков рассказывал детям, что такое «соль»Один из учеников воспользовался приложением «Мой донос», чтобы сообщить о противоправных действиях учителя музыки. Школьник записал короткое видео, на котором преподаватель утверждает, что «соль – необходимая часть любого музыкального творчества. Ею пользовались все, от Моцарта и Бетховена до Элвиса Пресли и Роксаны Бабаян». Также учитель утверждал, что «прослушивание соль может ввести человека в изменённое состояние сознания».

На донос школьника отреагировала ФСКН, и уже на перемене учитель давал показания. При обыске в нотной тетради и учебнике, принадлежащих ему, обнаружили закладки.

– Хорошо, что в наших школах такие бдительные дети. Бог знает что творится на этих уроках музыки. Никогда не понимал, зачем они нужны, а оказывается, там детям рассказывают про соль. Также этот учитель не стесняясь пользовался закладками и даже показывал детям, как правильно их делать самостоятельно из бумаги. Таким не место на свободе. Мы будем добиваться для него максимально возможного срока, – сказал представитель ФСКН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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