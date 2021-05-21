Скандалы: Ани Лорак объявила цену на «харрасмент»?

История с «харассментом» в отношении украинской певицы, о которой она рассказала недавно в эфире «Первого канала», получила пикантное продолжение

На днях российские СМИ сообщили, что Ани Лорак заявила, что она с любовью и уважением относится к Константину Меладзе и что ее якобы не правильно поняли. Как пишут телеграм-каналы, артистка «взяла обратно» свои слова не просто так, а за финансовый компромисс. Называют и сумму «компромисса»: ни много ни мало 200 тысяч американских долларов. Якобы за такое вознаграждение певица согласилась отказаться от своей прежней позиции.

Как известно, продюсер Константин Меладзе оказался в роли «русского Харви Вайнштейна». Следуя, очевидно, новому модному тренду, певица в прямом эфире заявила, что давным-давно, когда еще была не Ани Лорак, а никому не известной Каролиной Куёк из поселка Кицмань Черновицкой области, подверглась «домогательствам» со стороны этого шоумена.

Заявления обескуражило не только самого Меладзе, но и многих его коллег по шоу-бизнесу. Причем высказывания Лорак сочла откровенным наговором не только мужская, но и женская часть эстрадной тусовки. В частности, довольно резко демарш украинской певицы прокомментировали Лолита Милявская и Светлана Лобода. Последняя вообще заявила, цитируем, что «многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов».

То есть, в России, в отличие от США, широкой общественной поддержки и сочувствия Лорак-Куек не получила. Зато дождалась, как писали СМИ, налоговых инспекторов, которые небезосновательно заподозрили продюсерскую компанию «ООО Ани Лорак Продакшн» в манипуляциях с налогами.

Если дав «задний ход» в скандале с Меладзе, певица, действительно получив 200 тысяч, хочет решить свои пошатнувшиеся финансовые дела, то это о многом говорит о современных нравах представителей шоу-бизнеса. Такие слова, как цинизм и шантаж, покажутся в данном случае даже слишком мягкими.

Ну, что, казалось бы на самом деле такого: скажу в следующем интервью, что погорячилась, что журналисты, как всегда, не так поняли, возможно, даже извинюсь… Это какие же надо иметь моральные качества, чтобы прилюдно унизить человека, подставить его перед его семьей, детьми, а потом на этом заработать?!