Мнение: «МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕЛ ПОГИБШИХ СОЛДАТ и еще 4 открытия — только это дали человечеству КОЛЛАЙДЕРЫ»

Здравствуйте

В этом тексте:

– Взгляд на коллайдеры, отличный от общепринятого (ведь ко всем самым передовым экспериментам общество относится как к некоей манне небесной, которая принесет всем блага (как телевизоры, холодильники, самолеты и компьютеры и прочее);

– Описание всего лишь 5 (Пяти) открытий, которые стали доступны и общеупотребимыми цивилизацией, а ведь коллайдеры развиваются уже более полувека, и финансирование работ и апгрейда коллайдеров имеет астрономические масштабы;

– Про то, что одно из этих пяти открытий (Мешки для хранения тел погибших солдат) знаково, ведь именно коллайдеры создали новые болезни в том числе коронавирус; и именно рядом с коллайдером в Церне (Западная Европа) и рядом с коллайдером в Брукхейвен (Северо Восток США) самые максимумы зараженности и смертности по коронавирусу;

– Про то, как население Планеты незаметно становится стандартным пушечным мясом войны;

– Про то, что ядерных физиков стоит относить скорее не к ученым, а к военным;

– Про то, как мирные страны вынуждены держать паритет. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути» – эта строчка из песни очень подходит к Дубнинскому коллайдеру, полноценный запуск которого намечен на 2021 – 2022 годы;

– Про то, почему Люцифер, несущий Свет, превратился в Дьявола, Хозяина Тьмы;

– Про то, как Капиталистический Мир придумывает новые формы Третьей Мировой Войны, которые завуалированно смогут принести бедствия и разруху в Мире.

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Изначально данный текст был опубликован 16 апреля 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=83

В ответ на:

» 14/04/2020, 21:06, опечатка

«человек вам раскрыл Большой Еврейский Заговор – с помощью коллайдеров уничтожить Москву и прочие столицы, посягающие на привилегии мирового правительства, а вы… эх, вы…»

При обсуждении Темы «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий»

Попробуем не притягивать конспирологию, а построить всю логику на уровне обычной политики государств и сути человеческой.

Когда работают ученые биологи, от них видна конкретная польза обществу:

Новые сорта растений, анализ ДНК, лечение генных болезней, антибиотики и вакцины и как следствие победа над многими болезнями …

Когда работают ученые химики, от них видна конкретная польза обществу:

Новые полимерные материалы, краски, жидкие кристаллы, лекарственные препараты, полупроводники …

Когда работают ученые физики, от них видна конкретная польза обществу:

Лазеры, сверхпроводимость, разнообразные оптические приборы, радио и телевещание …

Когда работают ученые математики и кибернетики, от них видна конкретная польза обществу:

Компьютеры, робототехника, статистика и матанализ, как основа расчетов для всех остальных наук …

В связи с этим задумался о том, что же практически ощутимого для Общества дали адронные коллайдеры, какая практическая польза от ученых ядерщиков?

Тема Ядерного Оружия и тема Мирного Атома понятна наверное всем (во всех ее противоречивых аспектах), но тем не менее в конце этого текста к этой теме обратимся.

А вот в чем конкретно польза от Адронных коллайдеров?

Наиболее полное описание совершенных ими благ для человечества нашел в статье «Зачем нужен ЦЕРН: 5 открытий физиков-ядерщиков, которые перевернули мир»

1. Лечение и диагностика рака:

«Используя опыт создания гигантского ускорителя частиц, специалисты центра изготовили его уменьшенную копию длиной всего два метра. Габариты устройства позволяют использовать его в медицинских и промышленных целях, в частности для лечения рака лучами протонов или в качестве источника альфа-частиц для новых методов радиотерапии»

(но совсем не факт, что это маленькое открытие по лечению онкологии, компенсирует вред в появлении онкологических заболеваний от установок типа коллайдеров)

2. Интернет

3. Сенсорный экран

4. «Солнечные крыши»

5. Мешки для хранения и перевозки тел погибших солдат

Первые 4 полезных открытия получились при апгрейде оборудования коллайдера.

Но по сути для этих четырех открытий сам коллайдер не нужен.

А пятое открытие «МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛ ПОГИБШИХ СОЛДАТ» такое:

«На протяжении многих лет сотрудники Красного Креста просили ученых помочь им в изготовлении полевых холодильников для хранения тел павших на поле боя солдат.

После многочисленных консультаций, было решено заменить холодильники специальными мешками для хранения и транспортировки. Они изготовлены из специального материала, который поддерживает внутри стабильную низкую температуру и не позволяет телу разлагаться под воздействием окружающей среды».

Этот «специальный материал» и был изобретен для обмотки деталей коллайдера.

Ощущение, что это открытие ЗНАКОВО и показывает в какую сторону ведут адронные коллайдеры с их стремлением к Бозону Хиггса, моделированию первых мгновений после Большого взрыва и выходом в порталы иных миров.

Но для чего тогда тратятся сотни миллиардов долларов, евро, юаней, рублей на адронные коллайдеры?

Основа всему боязнь государств отстать от других стран в открытии возможно каких-то сверхспособностей, СУПЕРОРУЖИЯ (типа возможность выхода в портал соседнего измерения и из соседнего измерения навести порядок в нашем мире на свое усмотрение) и поэтому страх оказаться незащищенной страной без такого супероружия.

Стремление некоторых стран к Абсолютной власти над миром – и есть изначальная причина. Может с экономической точки зрения – развитой капитализм и есть передовой строй (правда исключительно для небольшой кучки стран, иначе откуда брать «дойных коров»: стран эксплуатируемых). Но с духовной точки зрения капитализм уводит нас в первобытнообщинные времена, если не в животное царство.

Страны, которые изыскивают немалую возможность финансировать адронные коллайдеры, и принимают как раз участие в этой гонке за сверхоружием, чтобы не оказаться на задворках цивилизации.

ПРИ ЭТОМ Я АБСОЛЮТНО УБЕЖДЕН, ЧТО НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ ЗЛА – В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ (КОТОРЫЕ ИНИЦИИРУЮТ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ И ГОНКУ КОЛЛАЙДЕРОВ).

РОССИЯ И КИТАЙ ВЫНУЖДЕНЫ ДЕРЖАТЬ УДАР И ПРЕДПРИНИМАТЬ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Так что ядерных физиков стоит относить не к ученым, а к военным скорее.

Во время гонки за ядерным оружием (ИНИЦИИРОВАННОЙ ИЗНАЧАЛЬНО США И ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ) было два взрыва в Японии, унесших огромное количество жизней и далее огромное количество удачных и неудачных экспериментов, унесших «засекреченное количество» жизней.

Правда после этого появился «мирный атом». Но исходя из аномалий в местностях рядом с АЭС: наибольшая загрязненность, аномальное потепление климата, усиленное проявление различных болезней (онкология или коронавирус, например) нет уверенности в том, что польза от «мирного атома» больше, чем вред.

Как видите, история повторяется и в гонке адронных коллайдеров, и в ней тоже начинают проявляться уносимые этими экспериментами жизни.

Во всех этих примерах польза выражается в материальных благах и денежных единицах, а вред выражается в потере здоровья и жизней.

Следовательно в подсчетах всегда можно найти коэффициент, при котором деньги и материальные блага важнее жизни и здоровья. (Классика про капитализм «За деньги капиталист и родную мать продаст»; А за всемирное господство всех и даже жизнью своей рисковать станет)

Вот на таких принципах и развивается наша цивилизация, поэтому есть и войны (и локальные и Мировые), поэтому есть бедные и богатые, эксплуататоры и эксплуатируемые. Многогранная иллюстрация закона «Единства и борьбы противоположностей». Но у человечества до сих пор противоположности не хотят урегулироваться в стабильное единство, поэтому проявляется их борьба.

С точки зрения сути человеческой, все это – отражение каждого из нас. По сути если представить желания, мечты, молитвы каждого персонажа и сложить их в многомерном пространстве, то и возникнет единая картина нашего будущего, как сумма желаний, мечтаний или молитв каждого из нас. Мы сами себе выбираем и создаем будущее, коллективно.

Почему Люцифер, несущий Свет, превратился в Дьявола, Хозяина Тьмы. А он и не мог не превратится с такими персонажами как люди. Изначально был четкий согласованный Единый план Бога для всех персонажей и Люцифер нес Свет. Не было противоречий, КПД выполнения желаний персонажей в будущем был близок к 100%.

Потом свобода воли каждого персонажа, проявление личного Эго, возникновение противоречий перешло в конструкцию коллективных желаний типа «Лебедь, Рак и Щука». И КПД выполнения желаний персонажей в будущем стал близок к долям процента. В Эзотерике это называется «решение противоречий через конфликт».

Отсюда и рецепты, как выйти из этого состояния:

«Да любите друг друга»

«Возлюби ближнего как самого себя»

«Возлюби врага своего» (как способ урегулирования максимальных противоречий)

Может поэтому Земле сейчас даются сценарии, где дают общую Беду для всего Человечества. Может это поможет враждующим государствам найти общий язык.

«Без Войны Война идет» слова Святой Блаженной Московской Мати Матронушки.

«Третья Мировая Война» так называет Ванга в своих пророчествах настоящие времена.

И Первая Мировая Война, и Вторая Мировая Война были инициированы США как способ ослабить и противников и даже союзников, по сути способ укрепления своего Мирового господства. При этом население США было вдали от мест боевых действий (прикрылось пространством целого Океана).

С появлением ядерного оружия обычный сценарий Третьей Мировой Войны не устраивал США. Не удастся уйти от участия в жертвах.

Но очередной Кризис Мировой Капиталистической системы вынуждает их искать жертвы среди других стран. Пора чем-то подтверждать надутые пузыри гособязательств, акций, фьючерсов. Устойчивое существование рынка биткойна и других криптовалют по сути подтверждает то, что и доллар – основа мировой экономики, может быть такой же раздутой из «мухи в слона» денежной единицей.

Поэтому придумываются другие формы Третьей Мировой Войны. Которые завуалированно смогут принести бедствия и разруху в Мире.

А мирные страны вынуждены держать паритет. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».

В.В.Путин на Валдайском Форуме подчеркнул, что Россия готова и будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».

Глава государства пояснил: суть ядерной доктрины России (ответно-встречного удара) — в том, что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен».

Вот слова Владимира Владимировича Путина, ставшие крылатыми: «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

ВЕРЮ

То ли долго думали капиталисты и впопыхах просчитались, то ли просто подарок Человечеству от Бога (все-таки промежуточный финиш в цикле 26 000 лет, смена эпох Рыб и Водолея), но получается, что гонка адронных коллайдеров сначала в основном долбанула по населению самих стран агрессоров.

То что сейчас происходит как эпидемия коронавируса, по сути и есть Война. Война сложная, скрытная, непонятная и не нами развязанная. При этом в этой странной Войне военнообязанные все 100% населения от мала до велика.

По сути физики ядерщики становятся отдельным видом войск. Кстати компьютерщики, да и специалисты по искусственному интеллекту стали появляться во многих армиях мира. ВОЙНА СТАНОВИТСЯ ИНОЙ.

А обычными солдатами, стандартным пушечным мясом войны становится все население, всех стран Земного Шара. «МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛ ПОГИБШИХ СОЛДАТ» уже созданы специалистами ЦЕРНА.

Каждый в этой войне сможет стать оружием врага, если заразится сам и заразит других своих соотечественников.

Победа во всех войнах всегда зависела от дисциплины и Единого Духа войска.

Поэтому 30% людей в России, которые считают, что их права ущемили карантином и готовы устраивать «Пир во время Чумы» это тот показатель, который играет на руку нашим врагам в этой непонятной Войне.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. В Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр Гамблер есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 (переключение страниц в верхнем правом углу)

Некоторые из этих постов напечатаны в Живом Журнале.

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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