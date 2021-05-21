В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые

Попытки Украины наказать крымчан за воссоединение с Россией водной блокадой нарушают нормы международного права, считает Илья Тимохов. По его мнению, такие действия приводят к росту напряженности между странами. “Водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями”, – подчеркнул дипломат.

Тимохов также отметил, что не все страны помнят уроки конференции в Лондоне в 1871 году, когда был положен конец борьбе ведущих держав за сферы влияния в Черноморском регионе. Дипломат напомнил, что в 2018 году Украина пыталась устроить провокацию в Керченском проливе и Азовском море. Тогда западные партнеры “закрывали глаза” на происходящее, считает представитель МИД России.

Дипломат уверен, что все противоречия между странами можно решить с помощью открытой дискуссии, в атмосфере взаимного уважения.

Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Этому событию предшествовал вооруженный государственный переворот на Украине.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне разрабатывают план возможной войны с Россией. Якобы Пентагон может начать нападение с Крыма.