В борьбе с лишним весом помогут… специи!

О стройной и красивой фигуре мечтают все девушки. Но что делать, если природа наградила пышными формами, а силы воли на регулярные походы в спортзал и соблюдение диеты не хватает? Самое главное — не отчаиваться! На помощь придут …специи! Ученые — диетологи утверждают, еда со специями утоляет голод быстрее, чем неприправленное блюдо. И кроме этого специи ускоряют метаболизм и успешно борются с жировыми отложениями.

1. Корица.

Считается самой лучшей специей для желающих похудеть. Всего четверть чайной ложечки корицы и Ваш углеводный обмен улучшится в двадцать раз. Кроме этого специя контролирует уровень сахара в крови, из-за скачков которого и просыпается «волчий аппетит». Более того, даже запах корицы способен обмануть аппетит и создать иллюзию насыщения. Специю можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запеченные яблоки или тыкву.

2. Кайенский перец.

Всего щепотка перца, добавленная в блюдо, ускоряет процессы метаболизма на 25 процентов, снижает уровень сахара в крови и подавляет аппетит. Но с этой специей нужно быть осторожным тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

3. Куркума.

Популярная индийская приправа. Прекрасный антиоксидант и активатор обмена веществ. Уникальное вещество куркумин, содержащееся в специи, препятствует накоплению жировых отложений и улучшает пищеварение. Куркуму можно использовать в приготовление разнообразных овощных рагу, соусов и салатов.

4. Кардамон.

Пикантная и жгучая специя родом из Индии. Эта пряность, в первую очередь, превосходный антиоксидант и сжигатель жира. Кардамон расщепляет и выводит холестерин, повышает иммунитет и борется с депрессией. Можно добавлять практически во все блюда.

5. Анис.

Прекрасное средство, понижающее аппетит. Об удивительных свойствах этого растения было известно еще во времена Гиппократа и Авиценны. Например, древнегреческие атлеты обязательно жевали зерна аниса, чтобы подавить чувство голода и не набивать желудок перед ответственными состязаниями. Кроме этого анис поднимает настроение и дарит свежее дыхание.

6. Имбирь.

Имбирь – незаменимый помощник на пути к стройной фигуре. Он подарит Вашим блюдам прекрасный вкус и аромат, но кроме этого улучшит работу пищеварительной системы, значительно ускорит процессы метаболизма и снизит уровень холестерина в крови.

7. Черный перец.

Черный перец можно найти в кухонном шкафчике практически всех хозяек. Но о его полезных свойствах мало кто знает. А их как оказалось довольно не мало. Черный перец способен разрушать жировые клетки и сжигать лишние калории, улучшает работу головного мозга и нервной системы. А еще борется с изжогой, несварением и вздутием живота.

8. Хрен

Хрен — это не только жгучая острая приправа, но и растение, обладающее множеством полезных и лечебных свойств. Обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, бактерицидным, мочегонным и желчегонным действием. Но злоупотреблять этой специей врачи не советуют. Ее переизбыток в ежедневном рационе может привести к резкому повышению кровяного давления.