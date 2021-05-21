«Сплошной крематорий». Выходцы из России рассказали об обстановке в Индии
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Журналисты пообщались с русскоязычным населением Индии, чтобы расспросить очевидцев об обстановке в стране. 52-летний Сергей переехал из Москвы в Нью- Дели 25 лет назад. По словам Сережи, на улицах просто нечем дышать.
«Повсюду погребальные костры. Индия превратилась в один сплошной крематорий»,- заявил мужчина. По словам мужчины, пару месяцев назад местные власти утверждали, что им удалось победить вирус.
Так же в Индии не стали ограничивать массовые собрания и митинги в преддверии местных выборов. Сергей утверждает, что хуже всего ситуация в Дели, где в больницах не хватает коек.
«В городе стало невыносимо дышать. Запах сгоревшей плоти повсюду»,- рассказывает Сергей.
Стоит отметить, что многие наши соотечественники лишились работы в связи со сложившимися обстоятельствами.
Когда же все это закончится?
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