 

«Сплошной крематорий». Выходцы из России рассказали об обстановке в Индии

21.05.2021, 14:44, Разное
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Журналисты пообщались с русскоязычным населением Индии, чтобы расспросить очевидцев об обстановке в стране. 52-летний Сергей переехал из Москвы в Нью- Дели 25 лет назад. По словам Сережи, на улицах просто нечем дышать.

«Повсюду погребальные костры. Индия превратилась в один сплошной крематорий»,- заявил мужчина. По словам мужчины, пару месяцев назад местные власти утверждали, что им удалось победить вирус.

Так же в Индии не стали ограничивать массовые собрания и митинги в преддверии местных выборов. Сергей утверждает, что хуже всего ситуация в Дели, где в больницах не хватает коек.

«В городе стало невыносимо дышать. Запах сгоревшей плоти повсюду»,- рассказывает Сергей.

Стоит отметить, что многие наши соотечественники лишились работы в связи со сложившимися обстоятельствами.

Когда же все это закончится?



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