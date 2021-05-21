«Билайн» снижает стоимость звонков по Wi-Fi

О предложении нового сервиса голосовой связи под названием Voice over Wi-Fi рассказали представители «Билайна». Его станут продвигать сначала на территории Москвы и Московской области. А пригодится он в тех местах, где сигнал обычной сотовой связи слаб.

Для того чтобы избавить своих абонентов от неудобств, оператор мобильной связи позволит звонить при помощи Wi-Fi по тем же низким ценам, поясняют в «Билайне». Однако это только первый шаг. В дальнейшем выгодные условия получат все абоненты российской компании.

Никаких дополнительных оплат и особых подключений с изменением тарифного плана не потребуется. Необходимо лишь поставить галочку напротив нужной командной строки в настройках смартфона, говорят специалисты.