 

Экспериментальные тампоны и прокладки сами диагностируют молочницу

21.05.2021, 14:24, Разное
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Около 75% женщин детородного возраста хотя бы один раз сталкиваются с вульвовагинальным кандидозом, который многим известен под народным названием «молочница». До 9% женщин (в зависимости от страны и группы населения) страдают от его рецидивов три раза в год и более. Согласно расчетам ученых, в 2030 году количество женщин с рецидивирующим кандидозом может достичь 158 миллионов.

Новое изобретение исследователей из Индии рассчитано на условия, при которых стандартную диагностику кандидоза провести затруднительно. В первую очередь оно может быть полезно жительницам бедных стран, в которых проблемой может оказаться не только ограничения медицинской помощи, но и определенные социальные запреты. Гигиенические продукты, способные обнаруживать грибки Candida, могли бы помочь женщинам вовремя принимать решения о лечении.

Ученые экспериментировали со стандартными гигиеническими продуктами, приобретенными в магазине. Они выделили их них отдельные волокна и очистили их от всех покрытий.

Далее ученые покрыли волокна L-пролином-β-нафтиламидом. Это вещество способно связываться с ферментом, который вырабатывает Candida albicans, возбудитель вульвовагинального кандидоза. Полученные волокна внедрили в определенные части внутренних слоев обычных тампонов и прокладок.

Во время лабораторного испытания жидкость содержащая C. Albicans, вызвала изменение цвета прокладок на ярко-розовый в местах с внедренными волокнами. Для этой реакции потребовалось всего 10 минут, существенно меньше времени, чем для стандартного обследования.

Ученые ожидают, что цена новых тампонов или прокладок не должна быть высокой – до 28 центов за штуку. Они предполагают, что подобный принцип можно будет использовать и для диагностики других инфекций мочевыводящего тракта.



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