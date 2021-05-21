Нзазваны методы для снижения риска синдрома внезапной детской смерти
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Врач Шьям Сивасанкар пояснил о методах, которые помогут снизить риск возникновения синдрома внезапной детской смерти. Существует несколько факторов, увеличивающих риск появления данного состояния.
Синдром может развиться у малышей с низкой массой тела. К тому же негативно на ребенка воздействует курение матери. Важным аспектом является место, где малыша укладывают спать. 72% инцидентов произошлив опасных условиях для сна. Также синдром наступал у тех детей, у которых оказались заблокированы дыхательные пути.
Часто младенцы спят со взрослыми и оказываются под подушками или же одеялами. Важно всегда перекладывать ребенка в его кроватку, где нет этих элементов. В холодные периоды одеяло или плед можно заменить специальным спальным мешком или же теплой одеждой.
Источник: medicalxpress.com
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