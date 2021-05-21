 

Станет ли COVID-19 в конце концов сезонным заболеванием?

21.05.2021, 14:22, Разное
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В следующие 10 лет новый COVID-19, возможно, станет чем-то вроде гриппа и будет сопровождаться лишь простудным кашлем и насморком, пишется в издании eurasiareview.com.
Такие перспективы возможного будущего определяются при помощи математических моделей, основанных на ситуации сегодняшней пандемии, и на том, как постепенно меняется наш иммунитет. Специалисты из в Университета Юты провели исследование, опубликованное в журнале Viruses. По мнению американского математика и биолога Фреда Адлера ситуация с коронавирусом в ближайшее время должна упроститься, в связи с вырабатыванием у людей иммунитета. Изменения произойдут не по причине мутации вируса, а потому, что изменится иммунный ответ человека.

Исследование показало, что помимо SARS-CoV-2, среди людей распространены и другие коронавирусы, которые гораздо менее опасны, но в прошлом они, вероятнее всего, были смертельными, и человечество обрело к ним иммунитет.

Для обоснования этих гипотез эксперты выстроили математическую модель, учитывающую различные факторы. На основании ее можно сделать выводы о ситуации с SARS-CoV-2 и даже сформировать некоторые прогнозы.

Она учитывает течение пандемии в ее основных аспектах. Ученые рассматривают разные варианты течения болезни и различную реакцию людей. Берутся во внимание все возможные варианты происходящего.

«Нашим следующим шагом будет сравнивание этих прогнозов с последними данными о заболевании, для определения направления пандемии,» – говорит Фред Адлер.

Источник: www.oreanda.ru



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