Экс-солистка “НеАнгелов” Вика презентовала первую сольную песню. Аудио

“Именно этой композицией артистка хочет подытожить 15-летнюю творческую историю в коллективе и заявить о старте сольной карьеры”, – говорится в релизе.

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Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

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