 

Onet – угон самолёта польского военного командования был учебным, но без паники не обошлось

21.05.2021, 14:08, Новости дня
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Западные СМИ, не обладая полной информацией об учениях польский армии, а лишь на основании смены направления полёта польского самолёта сообщили о том, что имеются подозрения об угоне воздушного судна военного командования страны. Минобороны Польши пояснило порталу Onet, что это элемент учений Renegade-Sarex, цель которых состоит в симуляции угона самолёта в ходе террористической акции.


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Некоторые западные СМИ сообщили в четверг утром, что польский самолёт был угнан и направляется в западном направлении. Оказалось, что это были военные учения, но не обошлось без паники, пишет портал Onet.

Самолёт, вылетевший в четверг утром из аэропорта Вроцлава, в какой-то момент изменил направление полета с востока на северо-запад. Некоторые зарубежные СМИ заметили это. Британское издание Daily Express написало на своём сайте, что «имеются сообщения об угоне польского самолёта».

«Это элемент учений Renegade-Sarex, которые продлятся с 17 по 21 мая. Их цель состоит в симуляции угона самолёта, который имеет характер террористической акции и представляет собой угрозу для государственной безопасности», — сообщило Onet Министерство национальной обороны Польши.

Об учениях польская армия сказала заранее. Их цель состоит в проверке возможностей польских вооружённых сил и невоенной системы в качестве элементов системы государственной безопасности для противодействия кризисам, характерным для системы противовоздушной обороны, а также спасательных воздушных и морских операций. 

В сценарии учений, кроме угона самолёта, имеет место массовая эвакуация после столкновения двух кораблей и поисково-спасательные операции после крушения самолёта в труднодоступных местах. Портал подчёркивает, что из-за Renegade-Sarex в четверг утром жители Мазовии могли услышать вой сирен, который сигнализирует угрозу авианалётов. «В связи с тем что это учения, жители не должны предпринимать никаких действий», — объяснило Управление Мазовецкого воеводства.



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