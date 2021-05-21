Скорость электросамокатов в парках Москвы решили ограничить

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21.05.2021, 14:02, Новости дня
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Скорость электросамокатов в общественных пространствах Москвы могут ограничить до 15 километров в час, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Что касается решений на уровне города, предлагаем правительству Москвы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, садов и иных общественных пространствах. В документе должны быть учтены следующие моменты: скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч, скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается, наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ, обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается», – передает РИА «Новости» слова Шапошникова.

Он отметил, что также будет предусмотрена обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями, запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

«Кроме этого, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мы предлагаем проработать вопрос о создании «черного списка» нарушителей указанных требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишения права на их аренду в городских сервисах», – добавил председатель МГД.

По его словам, по итогам обсуждения будет продолжена работа и на федеральном уровне.

«Во-первых, необходимо поддержать включение в Правила дорожного движения нормы о регулировании движения средств индивидуальной мобильности и введение ограничения максимальной скорости до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами – до 7 км/ч, и за пешеходами остается приоритетное право передвижения. Во-вторых, СИМ не являются транспортным средством, им запрещается движение по автомагистралям, для них вводятся специальные дорожные знаки и таблички, поддерживаем также предложение министерства промышленности и торговли РФ об их обязательной маркировке», – рассказал Шапошников.

Он уточнил, что также нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Председатель МГД уточнил, что сбор предложений для резолюции пройдет до 31 мая, а после резолюцию направят в правительство РФ и правительство Москвы.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские улицы захлестнула новая транспортная угроза.



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