Лавров заявил об откровенности Блинкена в разговоре с ним

Переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета были откровенными с двух сторон, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к РФ по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательства хотя бы одного из этих наших деяний», – передает слова российского министра РИА «Новости».

Однако, отметил Лавров, за все годы никаких доказательств «вины» РФ представлено не было. «Ответы странные, что вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», – цитирует главу МИД РФ ТАСС.

В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».